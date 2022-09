Mit welchen Kosten müsse man bei der Dekarbonisierung von Immobilien rechnen? Das wisse keiner so genau. Aufgrund der Heterogenität der Anlageklasse und der Unsicherheit in Bezug auf den empfehlenswerten Pfad zur Klimaneutralität lasse sich das nur schwer beziffern. Die Kosten würden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise das Alter des Objekts, der Anlagen und Geräte, die Komplexität von Grundriss und Aufteilung, die geografische Lage des Objekts oder die Baukosten im betreffenden Land.



Darüber hinaus werde die Dekarbonisierung des Stromnetzes in einem bestimmten Land mit einem hohen Anteil an grüner Energie (z.B. Kernenergie) die Gesamtkosten der Dekarbonisierung senken. Auch das Maß, in dem ein bestimmtes Land von den Folgen der globalen Erwärmung betroffen sei, werde sich auf die Start- und Endpunkte der Dekarbonisierung auswirken. Länder, die deutlicher unter den Auswirkungen der globalen Erwärmung leiden würden, seien verstärkt darauf angewiesen, die Dekarbonisierung so schnell wie möglich voranzutreiben.



Wie könnten die Anleger die Kosten für die Dekarbonisierung bestimmen? Als Einstiegsbenchmark könne eine Einschätzung der Dekarbonisierungskosten für ein durchschnittliches Objekt in einem bestimmten Sektor in einem bestimmten Land unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit des Energienetzes dienen. Anleger könnten dann gemeinsam mit fachkundigen Beratern wie z.B. JLL, Verco oder Evora die Vermögenswerte auf einer Bottom-up-Basis analysieren. Dadurch würden sie Schlüsseldaten erhalten, die zur Verfeinerung der allgemeinen Durchschnittswerte verwendet werden könnten.



Die größte Herausforderung bestehe heutzutage darin, einen konsistenten Weg zur Klimaneutralität zu bestimmen. Dieser müsse verschiedene Sektoren, Länder, künftige Klimaveränderungen und die Nachhaltigkeit der Energiequellen in den einzelnen Ländern berücksichtigen. Als Ausgangspunkt dient uns die vom CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) veröffentlichte wissenschaftsbasierte Leitlinie in Bezug auf energiebedingte Emissionen, so die Experten von abrdn. Diese würden die Experten dann mit den umfassenden Bottom-up-Daten kombinieren, die sie aus der externen Analyse ihrer Objekte erhalten hätten. Anschließend würden die Experten die am besten geeigneten Zahlen basierend auf ihren Einschätzungen der Länder und Sektoren beurteilen. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Orientierungswerte weiter entwickeln, während wir einen zunehmend genaueren Datenbestand der erwarteten und tatsächlichen Kosten aufbauen, so die Experten von abrdn.



Angesichts der unbestreitbaren Auswirkungen der Erderwärmung und aufgrund der fortlaufend strengeren und belastenderen Nachhaltigkeitsvorschriften sei der Druck auf die Immobilienbranche, sich umzustellen, groß. Anleger würden sich zunehmend bewusster, dass sie das Problem der überschüssigen Emissionen ihrer Anlageobjekte angehen müssten.



Wir sind noch in der Anfangsphase, wenn es darum geht, dass die Anleger die wahrscheinlichen Kosten in Verbindung mit aus Nachhaltigkeitsperspektive "guten" und "schlechten" Anlagen einpreisen, so die Experten von abrdn. Aber angesichts des hohen Maßes an Aufmerksamkeit, das sich auf diesen Bereich des Immobiliensektors richte, ziehe das Tempo des Wandels deutlich an.



Manche Anleger würden feststellen müssen, dass sich eine Sanierung ihrer Objekte aufgrund der hohen Kosten nicht lohne. Diese Objekte würden künftig möglicherweise keine Mieter finden oder keinen Cashflow erzeugen. Sie könnten sogar wirtschaftlich gar nicht mehr nutzbar werden, sodass letztlich nur noch der Abriss bleibe. Damit es in Zukunft nicht zu solch drastischen Schritten kommen muss, ergreifen wir jetzt schon wichtige Maßnahmen, so die Experten von abrdn. (07.09.2022/ac/a/m)







