Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA kam es zuletzt vermehrt zu Kreditausfällen bei Gewerbeimmobilien, insbesondere bei Bürogebäuden, so Dr. Ulrich Stephan von Postbank Research, in der aktuellen Ausgabe von "Kapitalmarktausblick".Mit dem Zinsanstieg würden auch Ausfallraten bei Krediten für Büroimmobilien steigen. Bis Ende 2024 werde ein Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar fällig. Ein weiterer Anstieg der Verzugs- und Ausfallraten sei daher wahrscheinlich. Allerdings lägen die Beleihungsquoten der Objekte nur noch bei 60% bis 70%. Das reduziere einerseits das Risiko von Zwangsverkäufen und dürfte andererseits im Falle einer erforderlichen Liquidation ein Polster gegen Preisrückgänge bieten.Nach Einschätzung der Deutschen Bank könnten die schwächeren Fundamentaldaten dem Bürosegment noch länger zusetzen. Das nun möglicherweise erreichte Ende des Zinsanhebungszyklus in den USA dürfte aber den breiten Immobilienmarkt stabilisieren. Mittelfristig sei eine Erholung möglich. (Ausgabe Mai 2023) (08.05.2023/ac/a/m)