In den letzten zwölf Monaten seien Immersion-Aktien von Personen, die mit dem Unternehmen verbunden seien, intensiv zurückgekauft worden, wobei die Verkäufe mit Ausnahme von 1.000 verkauften Aktien im Wert von fast 5.800 Dollar fast nicht registriert worden seien. Personen, die den so genannten Insidern von Immersion nahe stünden, würden inzwischen mehr als 5% der Aktien des Unternehmens halten.



Angesichts des Rückgangs von Technologie-Giganten in einer Baisse würden die Anleger häufig zu "vergessenen Aktien" zurückkehren. Eine solche Aktie scheine Immersion zu sein, ein Small-Cap-Unternehmen. Einige Anleger könnten sich für die Aktie des Unternehmens interessieren, da die haptische Technologie, die die Übertragung von Berührungen über eine Entfernung und die Interaktion mit digitaler Technologie (einschließlich VR-Geräte und -Controller, Cockpits von Autos, Flugzeugen, Medizin, Präzisionsindustrie) ermögliche, immer häufiger eingesetzt werde.



Einige Analysten würden die haptische Technologie als einen der Eckpfeiler eines Metaversum und der Entwicklung der VR-Technologie hin zu einer möglichst realitätsnahen Wiedergabe von Erfahrungen in der virtuellen Realität betrachten. Immersion habe Gerichtsverfahren gegen Microsoft und Sony gewonnen und einen Vergleich mit Apple geschlossen. Für Unsicherheit würden jedoch die historisch uneinheitliche Struktur des Gewinns je Aktie und die schwankenden Einnahmen des Unternehmens sorgen, die hauptsächlich von der Nachfrage nach seinem geistigen Eigentum abhängen würden.



Auf der fundamentalen Seite liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens bei etwa 18 und damit fast 20% unter dem mittleren KGV der NASDAQ 100-Unternehmen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liege bei 1,65 und damit fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Technologieunternehmen. Die Nettomarge in Q1, Q2 und Q2 2022 habe 44%, 26% bzw. 31,5% betragen. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liege bei 8,5% und sei ähnlich hoch wie die aktuelle Performance von Amazon.



Immersion und NASDAQ 100 im D1-Chart: Es sei eine Divergenz zwischen Immersion und dem US100 erkennbar. Die Aktien des Unternehmens seien im vergangenen Jahr um fast 34% gestiegen, während der NASDAQ 100 um 34% gesunken sei. Seit Beginn des neuen Jahres habe der Index fast 0,5% verloren, während das Unternehmen 7% zugelegt habe.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Immersion: Bullen sind nach neuem Aktienrückkaufprogramm zurück - AktiennewsDie Aktien des Haptik-Technologieunternehmens Immersion (ISIN: US4525211078, WKN: 929096, Ticker-Symbol: IMV, NASDAQ-Symbol: IMMR) legten gestern um fast 8% zu und werden vor der US-Eröffnung um 3% höher gehandelt, da die Anleger optimistisch auf ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Millionen Dollar und eine Sonderdividende reagierten, die das Unternehmen den Aktionären zukommen lassen will, so die Experten von XTB.Die gestrigen Kurssteigerungen seien bei einem hohen Handelsvolumen erfolgt, das fast dreimal so hoch gewesen sei wie der Durchschnitt.Aufgrund der starken operativen Leistung des Unternehmens im Jahr 2022 habe der Vorstand die Zahlung einer Sonderdividende zusätzlich zu der kürzlich erklärten vierteljährlichen Dividende von 0,03 Dollar pro Aktie angekündigt.Der Vorstand von Immersion habe ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen Dollar für das Jahr 2023 genehmigt, wobei der Zeitpunkt, der Preis und der Umfang der Rückkäufe von einer Reihe von Faktoren abhängen würden, darunter der Marktpreis der Aktien des Unternehmens und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen. Natürlich könne das beschlossene Programm jederzeit eingestellt oder ausgesetzt werden. Im Jahr 2022 habe das Unternehmen insgesamt 2.542.065 Aktien (fast 7,5% der ausstehenden Aktien) zurückgekauft.Eric Singer sei zum President und Chief Executive Officer (CEO) ernannt worden. Der Verwaltungsrat sei der Ansicht, dass Singers große Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Transaktionen und Kapitalallokation sowie sein technologisches Fachwissen dazu beitragen würden, langfristigen Shareholder Value zu schaffen.Der frühere CEO, Franic Jose, werde seine frühere Rolle als General Counsel übernehmen und die laufenden Lizenzierungsaktivitäten für das geistige Eigentum des Unternehmens (mehr als 2.000 Patente in der Haptik-Technologie) überwachen."Immersion verfügt über einzigartige Vermögenswerte, und der Vorstand verdoppelt seine Anstrengungen, um langfristig eine schrittweise Wertsteigerung zu erreichen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Rentabilität deutlich gesteigert und die Bilanz von Immersion mit einem Rekordbestand an Barmitteln und Investitionen gestärkt. Wir haben nun mehrere Hebel, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, und zwar parallel zu unseren Bemühungen um die Monetarisierung unseres geistigen Eigentums, die den Abschluss neuer Lizenzvereinbarungen und die Erneuerung bestehender Lizenzen sowie unsere gezielte Strategie bei Rechtsstreitigkeiten umfasst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unseren jüngsten Rechtsstreit gegen Meta Platforms.""Unsere Sonderdividende und unser Aktienrückkaufprogramm unterstreichen unsere finanzielle Flexibilität, um in einem sehr unsicheren makroökonomischen Umfeld Werte an unsere Aktionäre zurückzugeben, und wir beabsichtigen, unsere finanziellen Ressourcen zu nutzen, um den Shareholder Value weiter zu steigern."Das Unternehmen werde am 30. Januar eine Sonderdividende in Höhe von 0,10 Dollar pro Aktie ausschütten, der Ex-Tag werde der 15. Januar sein. Darüber hinaus werde die Standarddividende 0,03 Dollar pro Aktie betragen.Eric Singer, der den Investmentfonds VIEX Capital verwalte, der in der neuen Technologiebranche tätig sei, habe in letzter Zeit in großem Umfang Immersion-Aktien gekauft, zuletzt am 1. Dezember zu einem Preis von 7,29 Dollar pro Aktie.