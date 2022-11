Das Unternehmen sei einer der Innovatoren der taktilen Feedback-Technologie und konzentriere sich auf das Finden, Beschleunigen und Skalieren von Touch-Interaktionserlebnissen für Benutzer in der Mobil-, Automobil-, Elektronik- und Spieleindustrie. Letztes Jahr sei Immersion auf der Welle der wachsenden Popularität des Metaverse-Trends geritten. Die haptische Technologie schaffe immersive und realistische Erlebnisse und biete eine weitere "sinnliche Brücke" zwischen der physischen und der virtuellen Welt. Immersion befinde sich mitten in einer Klage gegen Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX), dem von der Firma vorgeworfen werde, geistiges Eigentum hauptsächlich in der VR-Technologie gestohlen zu haben. Die Erfolgsbilanz von Immersion umfasse Rechtsstreitigkeiten mit Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985). Es arbeite mit Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687) zusammen, die haptische Technologie unter anderem als Teil der PlayStation verwenden würden.



Immersion (IMMR.US) im Chart: Die Aktien des Unternehmens hätten heute höher eröffnet. Die gleitenden Durchschnitte würden sich nähern - ein "Golden Cross" sei normalerweise ein verzögerter Indikator für eine Trendumkehr. Trotz seiner geringen Kapitalisierung habe Immersion in diesem Jahr besser abgeschnitten als der NASDAQ-Index und die meisten Technologieunternehmen. Die Aktie sei seit dem 1. Januar 2022 um fast 5% gestiegen. Das Unternehmen habe keine Schulden. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital habe zum 30. Juni 2022 0 betragen. Mit dem Verkauf von geistigem Eigentum weise das Unternehmen eine signifikante Nettomarge von mehr als 50% auf. Potenziell berge dies jedoch ein gewisses Risiko, da der Großteil des Umsatzes des Unternehmens von Marktfaktoren und der weltweiten Nachfrage nach haptischer Technologie abhängig sei. (Quelle: xStation 5)



Immersion Corporation (Immersion) (ISIN: US4525211078, WKN: 929096, Ticker-Symbol: IMV, NASDAQ-Symbol: IMMR) ist ein Lizenzierungsunternehmen, das sich auf die Erfindung, Beschleunigung und Skalierung von haptischen Technologien durch Lizenzierung konzentriert. (14.11.2022/ac/a/n)







