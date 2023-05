Börsenplätze Immatics-Aktie:



Immatics (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Die Mission des Unternehmens ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Immatics identifiziert tumorspezifische Zielstrukturen und entwickelt dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis der Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie der Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immatics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Immatics N.V. (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) unter die Lupe.Mit einem Kurssprung von gut 30% gehöre die Aktie von Immatics am Dienstag zu den größten Gewinnern an der Börse. Vielversprechende, frühe Studiendaten im Kampf gegen Krebs würden aufhorchen lassen. Darüber hinaus habe vor Kurzem der namhafte Pharma-Partner Bristol-Myers Squibb eine Option ausgeübt, was Immatics gefallen dürfte.Doch zunächst ein Blick auf die vorläufigen klinischen Daten, die die Tübinger am Dienstag aus der laufenden Phase 1b (Kohorte A) vorgelegt hätten. Sieben von elf stark vorbehandelten Patienten hätten ein objektives Ansprechen gezeigt. Die Teilnehmer hätten die Monotherapie ACTengine IMA203 erhalten. Hierbei handele es sich um eine T-Zell-Rezeptor-Therapie, die Immatics gegen die Zielstruktur PRAME entwickele.Das nächste Datenupdate wolle Immatics im vierten Quartal vorlegen. Dann werde sich auch zeigen, ob Immatics den Weg in Richtung zulassungsrelevanter Studien ebne. Per Ende 2022 habe sich die Cashposition auf etwa 386 Mio. USD belaufen, die den Tübingern finanziellen Spielraum bis 2025 ermögliche."Der Aktionär" zähle Immatics seit geraumer Zeit zu den aussichtsreichsten Biotech-Werten aus Deutschland. Die Daten und der Vertrauensbeweis von Bristol-Myers Squibb würden Lust auf mehr machen. Die ImmaticsAktie eigne sich aber aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums nur für sehr risikobewusste Anleger, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link