Börsenplätze Immatics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Immatics-Aktie:

8,45 EUR -1,05% (03.05.2023, 09:01)



NASDAQ-Aktienkurs Immatics-Aktie:

9,33 USD +27,46% (02.05.2023, 22:00)



ISIN Immatics-Aktie:

NL0015285941



WKN Immatics-Aktie:

A2P72S



Ticker-Symbol Immatics-Aktie:

4A3



NASDAQ-Symbol Immatics-Aktie:

IMTX



Kurzprofil Immatics N.V.:



Immatics (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Die Mission des Unternehmens ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Immatics identifiziert tumorspezifische Zielstrukturen und entwickelt dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis der Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie der Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen. (03.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immatics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Immatics N.V. (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) unter die Lupe.Neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs: Immatics habe frühe, aber äußerst vielversprechende Daten mit seinem TCR-T-Zelltherapie-Ansatz gegen verschiedene solide Tumore vorgelegt. An der Börse habe das für einen Kurssprung von gut 27 Prozent gesorgt. Doch damit sei laut den Analysten das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Vier von sieben bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten hätten am Dienstag bereits reagiert und eine neue Einschätzung abgegeben. Darunter auch Kelly Shi von Jefferies - sie beziffere den fairen Wert auf 20 Dollar und sehe damit eine Chance auf eine Kursverdopplung.Ausgehend vom Kursziel sei derzeit Geulah Livshits von Chardan Capital am optimistischsten. Das Kursziel der gestern bestätigten Kaufempfehlung liege bei 25 Dollar. Ohnehin würden derzeit alle sieben Analysten zum Kauf der Papiere raten.Immatics bleibt eine hochinteressante Depotbeimischung für äußerst risikobewusste Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Nach dem Kursanstieg sollte allerdings eine Kursberuhigung abgewartet werden. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link