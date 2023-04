Börsenplätze Illumina-Aktie:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Nachricht für Illumina. Die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) habe das US-Unternehmen angewiesen, die Übernahme von Grail rückgängig zu machen. Zwar habe Illumina bereits mitgeteilt, gegen die Aufforderung der FTC umgehend Berufung einlegen zu wollen, dennoch komme die News am US-Aktienmarkt am Montag schlecht an.Konkret sei die FTC-Kommission der Ansicht, dass die Übernahme von Grail den Wettbewerb und die Innovation auf dem US-Krebsmarkt beeinträchtigen würde. Durch diese Entscheidung werde die vorangegangene Entscheidung eines Verwaltungsrichters vom September aufgehoben, der die ursprüngliche Anfechtung der FTC gegen den 7,1 Milliarden Dollar schweren Deal zurückgewiesen habe, wie CNBC berichtet habe.Illumina habe dazu mitgeteilt: Nach der Entscheidung des Chief Administrative Law Judge (ALJ) der FTC zugunsten von Illumina im September 2022 sei Illumina davon überzeugt, dass das Unternehmen in der Berufung gute Argumente habe. Sollte Illumina in diesem Berufungsverfahren oder in der Berufung vor dem EuGH nicht obsiegen, werde das Unternehmen GRAIL voraussichtlich zügig und im besten Interesse der Illumina-Aktionäre veräußern.Die Illumina-Aktie habe am Montag rund zwei Prozent verloren. Sollte Illumina jedoch beide Berufungen gewinnen, habe das Unternehmen die Chance, die Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und Profitabilität des Galleri-Tests im mehr als 44 Milliarden Dollar schweren Markt für Krebsvorsorgeuntersuchungen auszuweiten, was den Aktienkurs langfristig beflügeln dürfte.Die Aktie von Illumina steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", bleibt aber insgesamt spannend, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link