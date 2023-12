NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

135,57 USD +5,01% (19.12.2023, 18:49)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker-Symbol Illumina-Aktie:

ILU



NASDAQ-Symbol Illumina-Aktie:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Conor McNamara, Analyst von RBC Capital Markets, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN).Das Investmenthaus passe sein Modell an, nachdem Illumina Pläne zur Veräußerung von Grail angekündigt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der aktuelle Kurs des Herstellers von Geräten für die Gentechnik überbewerte die Wahrscheinlichkeit von Anteilsverlusten durch kleinere Wettbewerber und berücksichtige nicht die jahrelangen F&E-Ausgaben und Produktinnovationen, die das Unternehmen in den Next-Gen-Sequenzierungsmarkt investiert habe. Dieser stelle nach Schätzungen von RBC Capital Markets einen adressierbaren Gesamtmarkt von 120 Mrd. USD dar.Conor McNamara, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Illumina-Aktie bestätigt und das Kursziel von 260 auf 258 USD reduziert. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Illumina-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:123,44 EUR +4,43% (19.12.2023, 18:53)