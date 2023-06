Börsenplätze Illumina-Aktie:



Kurzprofil Illumina Inc.:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der aktivistische Investor Carl Icahn habe in den vergangenen Monaten immer wieder den Druck auf das Management des amerikanischen Sequenzierungsspezialisten Illumina erhöht. Nun würden sich erste Erfolge für Icahn abzeichnen: Firmenlenker Francis deSouza werfe das Handtuch und verlasse die Biotech-Gesellschaft.Bereits am Sonntag habe Illumina den CEO-Wechsel angekündigt. Francis deSouza werde bis zum 31. Juli dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Charles Dadswell solle nun übergangsweise den Posten des CEO übernehmen.Der aktivistische Investor Carl Icahn, der etwa 1,4 Prozent der Anteile des Unternehmens kontrolliere, sei zuletzt öffentlich gegen das Management vorgegangen und habe massive Forderungen gestellt. "Je mehr geschieht, desto mehr erkennen wir, dass etwas wirklich faul ist im Staate Illumina", habe Icahn in einem offenen Brief an die Aktionäre geschrieben. Vor allem die immense Vergütung des CEO, Francis de Souza, sei Icahn ein Dorn im Auge gewesen.Es scheine, als habe Illumina in den vergangenen Quartalen den Fokus auf sein Kerngeschäft verloren. Ein neuer CEO könnte das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zurückführen - und das GRAIL-Problem weiter in den Hintergrund rücken. Kein Wunder, dass der Biotech-Wert rund fünf Prozent im Plus notiere.Mutige Anleger mit Weitblick können weiter zugreifen (Stopp: 160 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link