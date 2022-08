NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (12.08.2022/ac/a/n)



Der US-Spezialist für Genomsequenzierung habe enttäuschende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose für 2022 gesenkt. Illumina begründe das schwache Abschneiden mit "makroökonomischen Herausforderungen. Die Aktie sei nachbörslich um satte 17% eingebrochen.Hohe Rückstellungen und nur ein prozentual einstelliges Wachstum würden bei den Anlegern auf die Stimmung drücken. "Der Aktionär" finde die Illumina-Story generell spannend. Aktuell dränge sich aber kein Einstieg beim Genom-Spezialisten auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)