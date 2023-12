NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

Kurzprofil Illumina Inc.:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (13.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von Wolfe Research:Wolfe Research nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) auf.Wolfe Research sehe drei Schritte zur Freisetzung wesentlicher Vorteile, nämlich dass Illumina GRAIL so schnell wie möglich veräußere, Elastizität und Marktkapazität nachweise und durch den neuen CEO einen "Agilent-ähnlichen Jünger in das Unternehmen bringe, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Umsetzung eines solchen Plans sollte die Aktie auf 150 bis 200 USD treiben.Wolfe Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Illumina-Aktie mit dem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 175 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Illumina-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:112,58 EUR +3,34% (13.12.2023, 18:03)