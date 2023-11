Börsenplätze Illumina-Aktie:



Kurzprofil Illumina Inc.:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Illumina würden regelrecht abschmieren, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr das zweite Quartal in Folge gesenkt habe. Das laufende Jahr habe Anlegern bisher keine Freude gemacht.Illumina habe gestern nach Börsenschluss für das dritte Quartal einen Gewinn von 33 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1,12 Milliarden Dollar gemeldet. Die Prognose habe beim Gewinn bei 14 Cents pro Aktie gelegen, der Umsatz sei auf 1,13 Milliarden Dollar geschätzt worden.Die Prognose für das laufende Jahr sei nun gesenkt worden. Das DNA-Sequenzierungsunternehmen erwarte, dass die Einnahmen in diesem Jahr zwischen 2 und 3 Prozent im Vergleich zu 2022 sinken würden. Das habe das Unternehmen bereits gestern in einer Erklärung bekannt gegeben. Im August habe das Unternehmen noch ein Umsatzwachstum von etwa einem Prozent in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Das Unternehmen rechne zudem für 2023 mit einem Gewinn von 50 bis 70 Cents pro Aktie, nachdem zuvor noch 75 bis 90 Cents erwartet worden seien.Die Aktien von Illumina würden mit dem heutigen Absturz den größten prozentualen Rückgang seit Mai 2022 verzeichnen. Die Aktie sei der schlechteste Wert im S&P 500 und sei nun in diesem Jahr um 54 Prozent gefallen. Sie sei auf dem Weg, ihr schlechtestes Jahr seit 2002 zu erleben. Die Aktie sei keine laufende Empfehlung,Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Illumina-Aktie. (Analyse vom 10.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link