"Ideologische Kampagne" gegen die Kryptobranche

Die SEC habe in dieser Woche auch eine einstweilige Verfügung zum Einfrieren bestimmter Vermögenswerte von Binance.US beantragt. Über den Antrag werde ebenfalls am Dienstag ein Gericht entscheiden. Binance.US stehe also vor einer spannenden Woche.



Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass all jene Maßnahmen nur das US-Geschäft betreffen würden. Binance-Nutzer außerhalb der USA seien davon nicht direkt betroffen. Ihnen solle die Möglichkeit zur Ein- und Auszahlungen von Fiat-Währungen weiterhin uneingeschränkt offenstehen.



Am Kryptomarkt scheine der erste Schock über die Klagen gegen Binance und Coinbase vom Wochenanfang inzwischen verdaut zu sein. Am Freitagvormittag würden Bitcoin und viele Altcoins auf 24-Stunden-Sicht nur wenig verändert notieren. Kurz- und mittelfristig dürfte die Lage aber volatil bleiben. "Der Aktionär" halte dennoch an seiner positiven Langfrist-Prognose - insbesondere für den Bitcoin - fest.





Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Binance Coin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin (09.06.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen- und Wertpapieraufsicht SEC zu Wochenbeginn Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance erhoben habe, sei zumindest bei der US-Tochter des Unternehmens Feuer auf dem Dach, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Urteil dürfte zwar womöglich noch Jahre auf sich warten lassen, doch für Nutzer in den USA seien die Auswirkungen schon jetzt gravierend.Binance.US habe die Nutzer am Freitag unter anderem via Twitter informiert, dass Einzahlungen mittels US-Dollar bis auf weiteres hätten ausgesetzt werden müssen. Zudem warne das Unternehmen, dass ab nächster Woche wahrscheinlich auch Auszahlungen mittel Fiat-Währungen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt würden. Angesichts des "zunehmend aggressiven" Vorgehens des SEC hätten die Banking-Partner signalisiert, dass sie die Kanäle für Fiat-Transaktionen - insbesondere mittels US-Dollar - bereits am Dienstag (13. Juni) kappen wollten.Auf der Plattform gehalten Kundengelder seien sicher und jederzeit verfügbar, betone Binance.US in dem Statement. Man sei zumindest vorübergehend auf dem Weg, eine "crypto-only exchange" zu werden, also ein Handelsplatz, auf dem ausschließlich Kryptowährungen akzeptiert würden.Funktionen wie Staking und Krypto-Trading sowie Ein- und Auszahlungen mittels Kryptowährungen sollten US-Nutzern der Plattform auch weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Fiat-Funktionen wolle man wieder anbieten, wenn "stabilere Banken-Partner" gefunden worden seien.Das Unternehmen nutze den Tweet und das Statement aber auch für einige deutliche Worte zum Vorgehen der SEC. Diese sei dazu übergegangen, "extrem aggressive und einschüchternde Taktiken" anzuwenden. Binance.US spreche von einer "ideologischen Kampagne gegen die amerikanische Digital-Asset-Industrie".Trotz der damit verbundenen Herausforderungen gebe sich die Krypto-Firma kämpferisch: "Binance.US wird sich weiterhin energisch gegen die unbegründeten Angriffe der SEC gegen uns selbst, unsere Kunden und die Branche wehren."