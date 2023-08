Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Icahn Enterprises L.P. (ISIN: US4511001012, WKN: A0M1Z9, NASDAQ-Symbol: IEP), 1987 gegründet, ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Investitionen, Energie, Automobil, Lebensmittelverpackungen, Immobilien, Mode und Pharmazeutika in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene tätig. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Icahn Enterprises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Icahn Enterprises L.P. (ISIN: US4511001012, WKN: A0M1Z9, NASDAQ-Symbol: IEP) unter die Lupe.Für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft des US-Milliardärs Carl Icahn sei es am Freitag nach einer Dividendenkürzung zeitweise 30% bergab gegangen. Nun drohe neuer Ärger, denn nach Shortseller Hindenburg interessiere sich jetzt auch die US-Börsenaufsicht SEC für das Unternehmen.Stehe Icahn vor der Pleite? Sein Beteiligungsimperium Icahn Enterprises jedenfalls drohe gewaltig in Schieflage zu geraten. Im Mai habe ein Short-Report des Leerverkäufers Hindenburg für einen ersten Crash der Aktie gesorgt, am Freitag sei dann mit der Halbierung der bislang äußerst üppigen Quartalsdividende von 2 auf 1 USD der nächste Nackenschlag erfolgt.Nach den von Hindenburg erhobenen Vorwürfen, Icahn habe sowohl beim Buchwert als auch der Ausschüttung der Dividende getrickst, woll SEC jetzt selbst genauer hinschauen. Schon am 21. Juni, wie Icahn Enterprises am Freitag habe einräumen müssen, hätten Regulierer umfangreiche Auskünfte angefragt. Damit seien die Marktaufseher nicht mal die ersten gewesen, denn schon kurz nach Veröffentlichung der von Hindenburg erhobenen Vorwürfe habe eine New Yorker Staatsanwaltschaft bereits im Mai ähnliche Informationen eingefordert. Konkrete Vorwürfe oder gar Anklage hätten bislang aber noch keine der beiden erhoben.Für Icahn werde das Eis dünn. Sollten sich die Bücher tatsächlich als manipuliert entpuppen, drohe dem Milliardär ein persönliches Finanzdesaster: Gemeinsam mit seinem Sohn würden ihm 85% der Beteiligungsgesellschaft gehören.Anleger sollten angesichts der Schwere der Vorwürfe einen ganz weiten Bogen um das Papier und machen ein Investment nicht mal im Entferntesten in Betracht ziehen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)