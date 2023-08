Wenngleich Icahn Enterprises den Net Asset Value seiner Beteiligungen mit 5 Milliarden Dollar ausweise, könne angesichts der erhobenen Vorwürfe aktuell niemand zweifelsfrei einschätzen, welcher Wert sich in der Gesellschaft überhaupt verberge.



Sollten sich die Beteiligungen das als von Hindenburg gezeichnete, fragile Kartenhaus entpuppen, könnte Icahn Enterprises und ihr gleichnamiger Gründen schon bald Pleite sein, so Max Gross von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Icahn Enterprises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Icahn Enterprises L.P. (ISIN: US4511001012, WKN: A0M1Z9, NASDAQ-Symbol: IEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Vorschaubild habe US-Milliardär und Hedgefonds-Manager, Carl Icahn, noch gut lachen. Beim Blick auf die Kurstafel dürfte ihm das heute aber vergangen sein: Die Stücke seiner Beteiligungsgesellschaft Icahn Enterprises würden nach einer kräftigen Kürzung der Dividende crashen und zur Stunde fast 30 Prozent an Wert verlieren.Der als Corporate Raider, also als Plünderer von Unternehmen, berüchtigte Hedgefonds-Manager und US-Milliardär, Carl Icahn, dürfte das Börsenjahr schon vor dem Tag heute abgeschrieben haben. Für empfindliche Verluste im Aktienkurs seiner Beteiligungsgesellschaft Icahn Enterprises habe bereits Anfang Mai ein Report des für Short-Attacken bekannten Research-Hauses Hindenburg gesorgt.Hindenburg habe den Milliardär beschuldigt, den Wert seiner Beteiligungsgesellschaft und damit auch der Stücke künstlich um mehr als 75 Prozent aufgeblasen und den Wert der gehaltenen Beteiligungen weit über ihrem Buchwert ausgewiesen zu haben. Brisant: Die Gesellschaft befinde sich zu 85 Prozent im Besitz von Icahn und seinem Sohn.Die stattliche Dividendenrendite in einer Höhe von damals knapp 16 Prozent solle nur deshalb möglich gewesen sein, weil Icahn auf die Auszahlung einer Cash-Dividende verzichtet und sich neue Anteile ausgezahlt habe. Der eigentlich völlig unzureichende Cashflow der Beteiligungsgesellschaft solle so ausgereicht haben, die Dividenden für die übrigen 15 Prozent der Anteilseigner auszuzahlen.Infolge der wiederholt vorgebrachten Vorwürfe sowie der wenig überzeugenden Gegendarstellungen habe die Aktie im zurückliegenden Mai 65 Prozent an Wert verloren. Seither sei es um die Papiere ruhig gewesen und Icahn Enterprises habe sich ausgehend vom Tief bei 18 Dollar fast verdoppeln können. Mit dieser Erholung mache der Markt heute kurzen Prozess:Nach einem miserablen Quartalsreport, die Gesellschaft habe im abgelaufenen Quartal 0,72 Dollar pro Aktie verloren, könne die üppige Quartalsdividende von bislang stolzen 2 Dollar pro Stück nicht länger aufrechterhalten werden und müsse um die Hälfte auf einen Dollar pro Stück gekürzt werden.Zwar habe das Management betont, dass die Kürzung nur für dieses Quartal gelten werde, am Markt glaube daran offenbar aber kein Mensch. Im Gegenteil dürften sich Kritiker bestätigt sehen, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehe.