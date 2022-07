Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,22 EUR +1,49% (27.07.2022, 13:36)



XETRA-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,16 EUR +2,11% (27.07.2922, 13:22)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



NASDAQ OTC-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola S.A.:



Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als 10 Mio. in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (27.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) unter die Lupe.Iberdrola habe im ersten Halbjahr vor allem in den USA, Lateinamerika und in Großbritannien zulegen können, während in Spanien Preisdeckel und hohe Einkaufspreise eine Belastung gewesen seien. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei beibehalten worden.Der spanische Versorger Iberdrola habe zum Halbjahr einen Anstieg des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) von 18% im Jahresvergleich auf EUR 6,4 Mrd. berichtet. Obwohl der Gewinn am Heimmarkt aufgrund von Preisdeckeln für Endkunden rückläufig gewesen sei, hätten die Geschäftsbereiche in den USA, dem Vereinigten Königreich und in Brasilien einen deutlichen Ergebnisschub berichten können. Damit hätten die Zahlen auch leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen.Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr sei beibehalten worden. Iberdrola gehe von einem Nettogewinn in der Höhe von EUR 4,0 bis 4,2 Mrd. aus. Dabei profitiere Iberdrola von kontinuierlichen Investitionen in erneuerbare Energien und Stromnetze sowie Fremdwährungseffekten aus dem schwachen Euro. Im Netzgeschäft, das etwa die Hälfte des Betriebsergebnisses ausmache, sei man über die Regulierung inflationsgeschützt. Auf der Finanzierungsseite würden fixe Verzinsungen etwa drei Viertel des Volumens ausmachen. In den nächsten Monaten würden weitere Änderungen der spanischen Regulierung erwartet, die teilweise positiv seien, wie etwa die Kostenabgeltung der gasgefeuerten Stromerzeugung, aber auch die Einführung einer Zufallsgewinnsteuer für Stromerzeuger wie Iberdrola, die einen hohen Anteil an Kraftwerken hätten, die keine fossilen Energieträger brauchen würden.Unsere letzte Empfehlung für Iberdrola lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 27.07.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.