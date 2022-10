Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,04 EUR -0,35% (27.10.2022, 13:07)



XETRA-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,025 EUR +0,29% (27.10.2022, 12:12)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



NASDAQ OTC-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola S.A.:



Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als 10 Mio. in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (27.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Iberdrola habe in den ersten neun Monaten des Jahres das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich um 17% auf EUR 9.529 Mio. steigern können. Einzig in Spanien sei man hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben, was vor allem an der schlechten Wind- und Wasserkraftsituation im dritten Quartal gelegen habe. Der starke USD habe mehr als EUR 500 Mio. zum Ergebnis beigetragen. Insgesamt habe sich Iberdrola gut und defensiv aufgestellt gezeigt.Iberdrola habe den Gesamtjahresausblick bestätigt und gehe weiterhin von einem Nettogewinn von EUR 4,0 bis 4,2 Mrd. aus (Q1-3 22: EUR 3,1 Mrd.). Am 9. November finde ein Kapitalmarkttag statt, an dem neue Ziele für die nächsten Jahre präsentiert werden sollten.Armando Martinez werde Chief Executive Officer von Iberdrola, da sich der Aufsichtsrat dazu entschlossen habe, die Positionen des Präsidenten des Aufsichtsrats und des CEO zu trennen. Zu groß sei die Aufgabe in einer Person, während die gesamte Branche vor einem Paradigmenwechsel weiter Richtung erneuerbare Energien stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity