Für die Eurozone erwarte der IWF ein um 0,2 Prozentpunkte geringeres Wachstum von 2,6%. Hier seien bereits zuvor aufgrund einer drohenden Rezession Anpassungen vorgenommen worden.



Deutlich kräftiger sei dagegen bei der Prognose für China zurückgeschraubt worden. Im Reich der Mitte werde nun ein um 1,1% schwächeres Wirtschaftswachstum erwartet - und zwar nur 3,3%. Auch für die USA würden die Erwartungen um 1,4% auf 2,3% zurückgehen. Der globale Wachstumsmotor dürfte also deutlich ins Stottern geraten.



Auch die Inflation bleibe "hartnäckig hoch", habe es geheißen. In diesem Jahr gehe der IWF in den Industriestaaten von einer Teuerungsrate von 6,6% aus, also 0,9 Prozentpunkte mehr als noch im April angenommen.



"Mehrere Schocks haben die durch die Pandemie bereits geschwächte Weltwirtschaft getroffen: eine unerwartet hohe Inflation weltweit, insbesondere in den USA und den großen europäischen Volkswirtschaften, eine unerwartet starke Verlangsamung in China, die auf COVID19-Ausbrüche und Abriegelungen zurückzuführen ist, und weitere negative Auswirkungen des Krieges in der Ukraine", habe es im Bericht des IWF geheißen.



