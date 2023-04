Anleger sollten vor diesem Hintergrund vor allem die Veröffentlichungen der S&P Global-Einkaufsmanagerindices sowie anderer Umfragen zur Unternehmensstimmung im Blick haben. Dabei seien drei Aspekte besonders relevant:



- Neuaufträge in der Industrie: Nur wenn diese - nach dem derzeit laufenden Abbau der pandemiebedingten Auftragsstaus - wieder deutlich anspringen würden, könnte die Industrieproduktion in den kommenden Monaten die erhoffte positive Dynamik entwickeln.



- Einkaufs- und Verkaufspreise: Zwar sollten die Einkaufspreise vor dem Hintergrund sinkender Energie- und Rohstoffpreise sowie abnehmender Lieferkettenprobleme weiter fallen. Allerdings könnte bei nicht ausreichendem Auftragsvolumen über die Notwendigkeit sinkender Absatzpreise Margendruck bei Unternehmen entstehen. Die Folge wären zunehmende Gewinnwarnungen in den kommenden Quartalen.



- Beschäftigung: Vor allem in den USA dürfte eine Grundvoraussetzung für einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der FED eine beginnende Schwäche am Arbeitsmarkt sein. Das wäre gesamtwirtschaftlich positiv, weil ein weiterer deutlicher Anstieg der Refinanzierungskonditionen unwahrscheinlicher würde, könnte aber die noch optimistischen Geschäftserwartungen der Dienstleistungsbranchen über eine sinkende Konsumdynamik negativ treffen.



Sowohl Margen als auch die Lohnentwicklung stünden bei den Notenbanken derzeit als Inflationstreiber im Fokus. So werde von der FED Anfang Mai eine weitere Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Die EZB dürfte zumindest noch zweimal die Leitzinsen um diesen Betrag anheben. Nach schlechten Erfahrungen in den USA Anfang der 80-iger Jahre, als die FED in der Erwartung eines nahen Übersteigens der Inflationsspitze bereits zeitnah Zinssenkungen vorgenommen habe, diesen Schritt jedoch kurze Zeit später habe revidieren müssen, werde man heute eine eher länger an dem restriktiven geldpolitischen Kurs festhalten. Die geldpolitische Ausrichtung dürfte einer der wesentlichen Treiber an den internationalen Aktienmärkten sein. Neue positive Impulse seien frühestens bei konkreten Anzeichen für anstehende Leitzinserhöhungspausen zu erwarten. Zinsseitig sei bei längeren Laufzeiten angesichts einer schwachen Konjunkturdynamik und wegen der sinkenden Nominalinflationsraten vorerst mit seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Zinsen zu rechnen. (21.04.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit 2,8 Prozent belegen die aktuellen Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Erwartung einer schwachen globalen Wachstumsdynamik im laufenden Jahr, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Auch im kommenden Jahr werde mit 3,0 Prozent ein - historisch betrachtet - unterdurchschnittliches Wachstum erwartet. Unterschiede würden allerdings im regionalen Vergleich deutlich. So werde die Weltwirtschaft vor allem durch die Volkswirtschaften Asiens angetrieben.Während die IWF-Experten nur wenig Potenzial für positive Überraschungen sehen würden, bestehe ein Kernrisikoszenario in einer anhaltend hohen bzw. nur langsam sinkenden Inflation - und daraus resultierend weiter steigender Zinsen sowie dem Anstieg der Verunsicherung. Durch eine sinkende Kreditvergabe, größere Verluste an den Aktienmärkten, investitions- und konsumdämpfende Unsicherheit sowie im Falle von Finanzmarktturbulenzen einen stark steigenden US-Dollar könnte das globale Wachstum in diesem Jahr auf bis zu 2,5 Prozent gedrückt werden. In den Industriestaaten wäre in diesem Fall vielfach eine Rezession zu erwarten.