Die größten Risiken dieser Aussage des IWF lägen im ungewissen Ausgang des Krieges. Der Verlauf könnte ja auch wieder einen Anstieg der Energiekosten mit sich bringen. In diesem Fall würden weitere Restriktionen durch die Notenbanken drohen, zum Beispiel ein Abbau des Geldmengenwachstums. Skeptiker der IWF-Prognose würden sogar einen weiteren Rückgang des globalen Wachstums befürchten.



Besonders gefürchtet bleibe bei der Einschätzung der künftigen Teuerung die Lohn/Preis-Spirale. Beispiele hierfür würden sich gegenwärtig besonders in Frankreich, Großbritannien und Deutschland zeigen. Eine negative reale Lohnentwicklung sei für die Tarifpartner ein besonderer Ansporn, an ihren Forderungen festzuhalten. In den OECD-Ländern sei die CPI-Inflation im Dezember auf 9,4% gesunken nach dem Gipfel im Oktober10,8%. Für die Eurozone erwarte Eurostat eine Ermäßigung auf 8,5% im Januar nach 10,6% im November. Der Rückgang könnte sich fortsetzen, aber kriegsbedingt auch wieder steigen.



Der IWF erwarte in vielen Ländern einen Rückgang der Inflationsrate, aber die Kernrate sei aufwärts revidiert worden. Mit weiteren Erhöhungen der Leitzinsen müsse auf beiden Seiten des Atlantiks bald gerechnet werden.



Festgeldzinsen seien immer noch sehr viel niedriger als die Inflationserwartungen, würden aber in nächster Zeit weiter steigen. Am Aktienmarkt belaste allgemein die Aussicht auf sinkende Unternehmensgewinne. Einzige Ausnahmen seien erneuerbare Energien und Edelmetalle. Am Rentenmarkt seien die längeren Renditen noch immer so niedrig, dass keine reale Verzinsung erzielt werden könne, und Kursverluste würden drohen. An den Devisenmärkten würden die Turbulenzen in 2023 verstärkt anhalten. (Ausgabe vom 08.02.2023) (09.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur schwächt sich nach Meinung des IWF in 2023 weiter ab, das mitten in Zeichen des Widerstandes, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Für 2024 werde wieder ein realer Zuwachs von 3,1% vorhergesagt. Trotz der Verschärfung des Krieges in der Ukraine habe sich an der Globalisierung der Weltwirtschaft wenig verändert. Die wichtigsten Zentralbanken, FED und EZB, hätten in enger Abstimmung ihre Leitzinsen gleichzeitig um 0,5% erhöht. Sie würden damit der immer noch hohen, wenngleich etwas leichteren Inflation entgegentreten wollen.