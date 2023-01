Linz (www.aktiencheck.de) - Der IWF (Internationale Währungsfonds) sieht ein herausforderndes Jahr auf uns zukommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Aussichten für die Weltwirtschaft würden sich eintrüben und das weltweite Wirtschaftswachstum dürfte sich auf Werte unter zwei Prozent abschwächen. China ächze unter den stark steigenden Coronavirus Infektionen und müsse als Motor der Weltwirtschaft zumindest einen Gang zurückschalten. Die USA dürften eine Rezession vermeiden können - im Gegensatz zu den EU Ländern. Bei diesen sollte jedes zweite in ein negatives Wirtschaftswachstum abrutschen.



Erfreulichere Nachrichten würden von der Preisfront kommen. Das deutsche IFO Institut melde einen Rückgang der hohen Teuerungsraten. Weltweit dürfte die Inflation in diesem Jahr bei 7,1% liegen und 2024 auf 5,8% sinken. Die Erwartungen für Europa und die USD lägen bei 5,4% beziehungsweise bei 5,2%, weil die Energiekosten wieder auf Werte wie vor einem Jahr zurückgekommen seien. (09.01.2023/ac/a/m)



