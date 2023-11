XETRA-Aktienkurs IVU Traffic Technologies-Aktie:

ISIN IVU Traffic Technologies-Aktie:

DE0007448508



WKN IVU Traffic Technologies-Aktie:

744850



Ticker Symbol IVU Traffic Technologies-Aktie:

IVU



Kurzprofil IVU Traffic Technologies AG:



Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker-Symbol: IVU) sorgt seit über 40 Jahren mit mehr als 600 Ingenieuren für einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den Metropolen der Welt. In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig in Bewegung - eine logistische Herausforderung, die intelligente und sichere Softwaresysteme voraussetzt. Auf Basis der IVU.suite entwickelt die IVU leistungsstarke IT-Lösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr und die Transportlogistik.



Die integrierten Standardprodukte der IVU planen, optimieren und steuern den Einsatz von Bussen und Bahnen, informieren Fahrgäste in Echtzeit, erstellen Routen für die Paketzustellung und unterstützen Filialisten bei der Standortwahl. Über 500 Kunden weltweit setzen auf die Lösungen der IVU. Ob Komplettlösung oder einzelne Komponenten - die Produkte basieren auf offenen Standards und lassen sich in unterschiedlichste Systemumgebungen integrieren. IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE. (23.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IVU Traffic Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von IVU Traffic Technologies (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker-Symbol: IVU) unter die Lupe.IVU Traffic Technologies hat in dieser Woche Neunmonatszahlen präsentiert, die zwar recht unspektakulär ausgefallen seien. Anleger sollten dennoch die IVU Traffic Technologies-Aktie auf die Watchlist setzen. Das Berliner Unternehmen profitiere von den großen Megatrends Mobilität und Digitalisierung und stelle sich immer breiter auf. Und das vierte Quartal falle bei IVU Traffic Technologies aus saisonalen Gründen traditionell immer sehr stark aus. Das aktuelle Kursniveau biete ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für Anleger mit Weitblick, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla, GFT Technologies, Eckert & Ziegler, 2G Energy sowie Derivate auf SIXT und TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze IVU Traffic Technologies-Aktie: