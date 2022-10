Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (28.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Der britische Elektrolyse-Spezialist habe vor Kurzem mit einem negativen Trading-Update für lange Gesichter unter den Marktteilnehmern gesorgt. Kein Wunder, dass viele Analysten nach den schlechten Neuigkeiten den Rotstift angesetzt und ihre Einschätzungen für ITM Power überarbeitet hätten.So habe die Großbank HSBC die Aktie auf "hold" abgestuft, das Kursziel werde auf 0,90 GBP (1,04 Euro) beziffert. Auf diesem Niveau sehe auch Arthur Sitbon von Morgan Stanley die ITM Power-Aktie fair bewertet, sein Votum lautet allerdings "underweight". Und Citi-Analyst Martin Wilkie, der nach wie vor zum Kauf des Papiers, werde vorsichtiger. Die ITM Power-Aktie werde weiterhin unter Druck bleiben, während die Suche nach einem neuen CEO weitergehe und bis mehr Klarheit über den Produktionshochlauf bestehe, so Wilkie.Bei ITM Power laufe derzeit einfach nichts zusammen. Am Freitag setze sich die Talfahrt fort. Auch "Der Aktionär" sehe derzeit wenig Kaufargumente. Anleger sollten weiterhin nicht ins fallende Messer greifen und den Wasserstoff-Titel vorerst meiden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2022)Börsenplätze ITM Power-Aktie: