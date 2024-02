Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (01.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Strohfeuer oder großes Comeback? Das Papier von ITM Power habe sich in jedem Fall am Mittwoch eindrucksvoll an der Börse zurückgemeldet. Rückenwind hätten frische Zahlen zum ersten Halbjahr, eine erhöhte Prognose sowie positive in die Zukunft gerichtete Aussagen verliehen. Für die Analysten genügend Gründe, um Kurszielanpassungen vorzunehmen.Bei Goldman Sachs sei die Zielkurs-Veränderung jedoch äußerst überschaubar ausgefallen. Die Investmentbank habe den fairen Wert auf 46 Britische Pence (0,54 Euro) von zuvor 45 Britische Pence erhöht. Die Einstufung laute unverändert "sell".Deutlich optimistischer präsentiere sich hingegen die kanadische Bank RBC, die das Kursziel für den Titel von 140 auf nun 150 Pence (1,76 Euro) angehoben habe. Das entspreche einem Upside-Potenzial von rund 160 Prozent, ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Generell würden die Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt würden und sich regelmäßig mit der britischen Wasserstoff-Aktie befassen würden, ein gemischtes Bild zeichnen. Zehn Experten würden derzeit zum Kauf von ITM Power raten, sieben weitere würden derzeit neutrales Votum vergeben beziehungsweise sähen den Wert als Halteposition. Dem gegenüber stünden wiederum weitere sieben Stimmen, die den Verkauf empfehlen würden.ITM Power bekomme seine hauseigenen Probleme allmählich in den Griff und verbessere seine Kostenstrukturen. Das habe die Erhöhung der Ergebnisprognose unterfüttert.Dennoch sollten Anleger beim spekulativen Wasserstoff-Wert weiterhin Vorsicht walten lassen und klare Trendwende-Signale abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur ITM Power-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link