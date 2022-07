Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,341 EUR +1,08% (19.07.2022, 14:15)



LSE-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,99 GBP -0,77% (19.07.2022, 14:04)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



LSE-Symbol ITM Power-Aktie:

ITM



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (19.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem freundlichen Wochenstart hätten auch Titel aus der zweiten Reihe wie ITM Power profitieren können. Die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten sei am gestrigen Montag um bis zu 14 Prozent in die Höhe geschossen. Nach schweren Monaten könnte nun der Startschuss für eine nachhaltige Erholungswelle gekommen sein.Hintergrund sei, dass sich vor wenigen Tagen auch die EU-Staaten auf eine 5,4 Milliarden Euro schweren Ausbau der Wasserstoff-Technologie geeinigt hätten. Anleger seien positiv gestimmt, da ITM Power einer der Profiteure sein werde. Entsprechend interessant schaue nach der langen Talfahrt nun der Chart aus.Zum Monatswechsel in den Juli sei die Aktie noch auf ein neues Jahrestief und damit unter die psychologisch wichtige 2-Euro-Marke gefallen. Vom Tief bei 1,91 Euro seien einige Tage der Richtungssuche gefolgt. Die Bullen hätten dann das Ruder übernommen und inzwischen notiere der Kurs 20 Prozent höher. Wichtig sei jetzt, dass das Momentum positiv bleibe und möglichst zeitnahe der Ausbruch über den Widerstand bei 2,35 Euro gelinge.Die milliardenschwere Förderung sei ein wichtiger Paukenschlag für die Wasserstoff-Branche. Entsprechend helle sich die Stimmung bei den Anlegern auf und bei der ITM-Power-Aktie schaue der Chart besonders interessant aus. Gelingt in den kommenden Tagen der Ausbruch über den Widerstand, würde dies ein starkes Kaufsignal sowie eine technische Trendumkehr einläuten, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ITM Power.