Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (20.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von ITM Power stünden seit Monaten unter Druck. Mit seinen vorläufigen Zahlen habe der Spezialist für Elektrolyseure die Analysten in diesem Monat nicht beeindrucken können. Nun schlage die Privatbank Berenberg Alarm und senke das Kursziel um rund 18 Prozent. Was jetzt wichtig für Anleger sei.Berenberg habe das Kursziel für ITM Power von 225 auf 185 Pence gesenkt (umgerechnet 2,16 Euro). Das Verkaufsrating behalte die Privatbank bei, wie aus einer Studie vom Montag hervorgehe. Damit bewerte sie den Wasserstoff-Experten mit 1,1 Milliarden Britische Pfund.Berenberg habe ITM Power bereits im September 2021 herabgestuft. Seitdem habe sich der Aktienkurs halbiert. Nach Meinung der Privatbank würden trotzdem weiterhin die Risiken überwiegen - das gelte laut Analyst Anthony Plom sowohl für die Aktie als auch für die Konsenserwartungen.Einer der Gründe: Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 des Unternehmens würden die Prognosen nicht erfüllen. Die finalen Ergebnisse wolle ITM Power am 8. August bekannt geben.Der deutliche Anstieg des Auftragsbestandes auf 755 Megawatt sei zwar ermutigend. Die Ausschreibungspipeline habe die Firma jedoch nicht kommuniziert, das sei fragwürdig.Die Konsenserwartung, dass ITM Power im kommenden Geschäftsjahr eine Elektrolyseur-Kapazität von rund 100 Megawatt ausliefern könne, halte Berenberg aufgrund der anhaltenden Lieferkettenschwierigkeiten für ambitioniert.Wenn das Unternehmen im August seine Geschäftszahlen bekannt gebe, sollten Aktionäre laut der Privatbank auf mehrere Faktoren achten: Neben der Entwicklung der Rückstellungen seien jetzt die Vorauszahlungen und die aufgeschobenen Umsatzerlöse sowie der Barmittelbestand von Bedeutung.Grüner Wasserstoff gewinne immer mehr an Bedeutung. Das sollte mittel- bis langfristig auch ITM Power zugutekommen. Einzelinvestments bleiben allerdings spekulativ, ohnehin befindet sich die Aktie von ITM Power derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2022)