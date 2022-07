Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (26.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten habe sich zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, auf Jahressicht stehe ein Minus von rund 50 Prozent auf der Kurstafel. Für frischen Schwung könnte indes ein neuer positiver Analystenkommentar sorgen. Die Experten würden ausgehend vom Schlusskurs am Montag eine Chance von etwa 160 Prozent sehen.Analyst Nick Walter von der britischen Investmentbank Peel Hunt stufe den Wert in einer Ersteinschätzung mit "buy" und einem Kursziel von satten 500 Britische Pence (umgerechnet 5,90 Euro) ein. Schlusskurs am Montag: rund 192 Pence.Laut Walter verfüge ITM Power über eine Reihe "hervorragender Eigenschaften", die das Unternehmen als Hauptakteur auf dem wachsenden Markt für grüne Wasserstoff-Elektrolyseure positionieren würden. Der Markt werde sowohl in seiner Größe als auch in seinem Umfang rasch zunehmen. ITM Power sei ein Pure Play mit einer beachtlichen Liste strategischer Kunden wie Linde, Shell und Yara.Lobende Worte für ITM Power, die der Aktie am Dienstag etwas Auftrieb verleihen sollten. Zuletzt hätten die Briten allerdings mit einer schwachen Zahlenvorlage enttäuscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.