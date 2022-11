Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (25.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Mitte September habe der langjährige Firmenlenker von ITM Power, Graham Cooley, seinen Rücktritt erklärt. Nun habe der britische Wasserstoff-Spezialist seinen Nachfolger angekündigt. Dennis Schulz wechsle von Linde Engineering auf die Insel und werde ab 01. Dezember 2022 bei ITM Power als Vorstandsvorsitzender agieren.Schulz sei seit 2020 als Geschäftsführer von Linde Engineering tätig und könne auf 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen zurückblicken. Unter anderem habe er beim Linde-Geschäftsbereich Linde Engineering die Position des CFO begleitet. Er verfüge insbesondere über umfangreiche Erfahrungen auf dem Markt für grünen Wasserstoff und Dekarbonisierung, heiße es in einer Pressemitteilung von ITM Power.Dass ITM Power einen Manager aus dem Linde-Konzern als neuen CEO habe verpflichten können, sei positiv zu werten. Denn der Industriegase-Riese sei der wichtigste große Partner des britischen Elektrolyse-Spezialisten und gleichzeitig auch noch Großaktionär. Die Bestellung von Schulz als Vorstandsvorsitzenden spreche für eine intakte Geschäftsbeziehung zwischen ITM Power und Linde.Erst mit einem anhaltend positiven Newsflow ist die spekulative Aktie wieder einen Blick wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Sowohl fundamental als auch charttechnisch gebe der Elektrolyse-Konkurrent Nel derzeit eine bessere Figur ab. (Analyse vom 25.11.2022)