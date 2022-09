LSE-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

110,75 GBp -28,08% (14.09.2022, 13:34)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



LSE-Symbol ITM Power-Aktie:

ITM



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Zur Wochenmitte breche das Papier des britischen Unternehmens um 28% ein. Auslöser für den massiven Abverkauf seien die Zahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2021/23 sowie der angekündigte Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Dr. Graham Cooley wolle seinen CEO-Posten nach 13 Jahren räumen. ITM Power sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Cooley werde die Position bis zur Bestellung eines neuen Firmenlenkers weiter ausführen. Danach solle er eine leitende strategische Rolle im Unternehmen übernehmen. Dennoch bereite der geplante Wechsel an der Spitze der britischen Firma Sorgenfalten.Hinzu kämen magere Zahlen für das letzte Geschäftsjahr: Der Umsatz habe sich auf nur 5,6 nach 4,3 Mio. GBP ein Jahr zuvor. Der bereinigte EBITDA-Verlust habe sich auf 39,8 Mio. GBP ausgeweitet (Vorjahr: 21,4 Mio. GBP). Der Umsatz aus dem Leuna-Projekt werde sich ins nächste Jahr hinein verzögern.Das schlechte Abschneiden von ITM Power und der geplante CEO-Wechsel belaste nicht nur die Aktie der Briten, bei der Anleger nun nicht ins fallende Messer greifen sollten. Werte aus der Peergroup wie Ceres Power oder Nel würden ebenfalls unter Druck geraten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)Börsenplätze ITM Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:1,2655 EUR -28,92% (14.09.2022, 13:49)