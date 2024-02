LSE-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

63,202 GBp +8,30% (02.02.2024, 15:57)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



LSE-Symbol ITM Power-Aktie:

ITM



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (02.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Während die Anleger die Zahlenflut und die neusten Worte vom FED-Chef Powell noch verdauen würden, erwache der stark gebeutelte Wasserstoff-Sektor in den vergangen Tagen wieder zum Leben. Mehrere Aktien aus der Branche, die zuvor massive Kursverluste hätten verkraften müssen, würden sich zum Teil eindrucksvoll zurückmelden, wie die ITM Power-Aktie.Mitte der Woche habe sich der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power mit einem Kursfeuerwerk zurückgemeldet. Der Grund dafür seien Halbjahresergebnisse mit einer optimistischeren Prognose für das gebrochene Geschäftsjahr 2023/24.Die ITM Power-Aktie habe in den vergangenen Tagen massiv an Wert gewonnen. Seit dem Mehrjahrestief bei 42,90 GBp aus der Vorwoche, sei der Kurs inzwischen um fast die Hälfte in die Höhe geschossen. Auch sei ein massiver Anstieg im Handelsvolumen zu beobachten, was auf ein großes und breites Interesse unter den Anlegern schließen lasse. Wichtige Voraussetzungen dafür, dass hier die Basis für eine nachhaltige Erholung geschaffen werde.Ein erster Schritt in Richtung Trendwende sei bei ITM Power gelegt, sowohl fundamental als auch charttechnisch. Als nächstes Etappenziel stehe der Sprung über den Widerstand bei der 64-GBp-Marke an. Etwas höher, bei rund 70 GBp, verlaufe aktuell die 200-Tage-Linie. Sobald auch hier ein nachhaltiger Breakout über dieses Level gemeistert sei, werde es wieder interessant. Die ITM Power-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze ITM Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:0,7368 EUR +8,87% (02.02.2024, 16:09)