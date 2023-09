Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (29.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Deutschland und Großbritannien möchten beim Ausbau von so genanntem grünem Wasserstoff enger zusammenarbeiten. Von einer tieferen Partnerschaft dürfte sich auch der Elektrolyse-Spezialist ITM Power etwas ausrechnen. Nicht nur, weil es sich um ein britisches Unternehmen handle, sondern auch aufgrund vieler Verbindungen nach Deutschland.Großbritannien habe bereits vor gut zwei Jahren in einer nationalen Wasserstoffstrategie einen Ausbau der erneuerbaren Energie betont. "Nach dem Vorbild der britischen Offshore-Windindustrie ist geplant, einen industriellen Wasserstoff-Markt zu etablieren", habe die bundeseigene Außenhandelsagentur Germany Trade and Invest mitgeteilt. So solle Wasserstoff auch in die EU exportiert werden. Von grünem Wasserstoff spreche man, wenn bei dessen Herstellung Strom aus regenerativen Energiequellen verwendet werde.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sehe im Aufbau der Wasserstofftechnologie in Deutschland enormes wirtschaftliches Potenzial. Wasserstoff solle eine zentrale Rolle beim Wandel zu einem klimagerechten Umbau der Wirtschaft spielen, zum Beispiel in der Stahlindustrie. Der größte Teil des Wasserstoffs müsse aber importiert werden. Zum anderen solle Wasserstoff als Energieträger und damit auch als Energiespeicher dienen. In Großbritannien gelte der Ausbau der Wasserstoffproduktion als wichtiger Schritt zur Erreichung des britischen Null-Emissionen-Ziels bis 2050.Vor allem in Schottland seien die Hoffnungen groß, der Direktexport von Wasserstoff in die EU könnte nicht nur lukrative Einnahmequellen erschließen, sondern auch den Übergang von fossilen Energien beschleunigen. Schottische Spitzenpolitiker hätten wiederholt auf die großen Möglichkeiten des britischen Landesteils hingewiesen und verstärkt für Lieferungen an Deutschland geworben. In den vergangenen Monaten seien gleich mehrere Wirtschaftsdelegationen deutscher Bundesstaaten nach Schottland gereist. WKN A3D7VW ), der ebenfalls am potenziellen Wasserstoff-Boom partizipieren wolle. Zudem habe ITM Power in Deutschland bereits große Projekte realisiert.ITM Power sollte die Wasserstoffpläne der beiden europäischen Länder begrüßen. In den vergangenen Quartal habe die Gesellschaft allerdings mit teils hausgemachten Problemen gekämpft.Charttechnisch drängt sich ohnehin bei der hochspekulativen Aktie derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)