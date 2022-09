Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,2655 EUR -0,63% (16.09.2022, 10:11)



LSE-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

110,1325 GBp -1,00% (16.09.2022, 09:59)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



LSE-Symbol ITM Power-Aktie:

ITM



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (16.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Elektrolyse-Spezialist habe mit einem enttäuschenden Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsjahr und dem angekündigten Wechsel an der Spitze des Unternehmens für lange Gesichter gesorgt. Nach Goldman Sachs würden weitere Analysten ihre Kursziele zusammenstreichen, darunter auch die Privatbank Berenberg. Die Analysten des Kreditinstituts würden den Rotstift ansetzen und den Zielkurs von 185 auf lediglich 100 Britische Pence (1,15 Euro) kappen. Zum Vergleich: Der gestrige Schlusskurs habe bei gut 111 Pence gelegen, das Tagestief bei knapp 109 Pence, was wiederum gleichbedeutend mit einem neuen Jahrestief gewesen sei.Auch Panmure Gordon drehe an der Kurszielschraube und streiche darüber hinaus die Kaufempfehlung. Der faire Wert liege nun bei 132 Pence (1,51 Euro) - nach satten 524 Pence (5,99 Euro) zuvor.Trotz der kassierten Kursziele versuche sich die Aktie von ITM Power an einer charttechnischen Stabilisierung. Mehr als eine Gegenbewegung in den kommenden Handelstagen dürfte allerdings nicht drin sein. Für eine nachhaltige Trendwende müsse ITM Power wieder mit Aufträgen oder operativen Verbesserungen punkten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: