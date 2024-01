Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,6998 EUR +25,05% (31.01.2024, 14:15)



LSE-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,6088 GBP +27,12% (31.01.2021, 14:00)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



LSE-Symbol ITM Power-Aktie:

ITM



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) unter die Lupe.Der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power melde sich zur Wochenmitte eindrucksvoll an der Börse zurück. Zur Stunde gewinne der zuvor stark unter Druck geratene Wasserstoff-Wert satte 30 Prozent. Der Grund dafür seien Halbjahresergebnisse mit einer optimistischeren Prognose für das gebrochene Geschäftsjahr 2023/24.Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2024 (bis Ende Oktober 2023) habe ITM Power den Umsatz deutlich von 2,0 Millionen Britische Pfund im Vorjahreszeitraum auf 8,9 Millionen Pfund (10,4 Millionen Euro) gesteigert. Zudem habe der Verlust beim bereinigten EBITDA auf 21,0 Millionen Pfund mehr als halbiert werden können.Mit Blick auf das Fiskaljahr 2024 werde ITM Power nun optimistischer: Während die Umsatz-Guidance bestätigt werde (10 bis 18 Millionen Pfund), würden die Briten nun mit einem geringeren Verlust beim bereinigten EBITDA zwischen 45 und 50 Millionen Pfund (zuvor: Fehlbetrag zwischen 45 und 55 Millionen Pfund) rechnen. Per Ende des Fiskaljahres wolle ITM Power dann einen Cash-Bestand zwischen 200 und 220 Pfund ausweisen. Hier habe die Zielvorgabe vorher 175 bis 200 Millionen Pfund gelautet."Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Umsetzung unseres 12-Monats-Plans pünktlich abgeschlossen haben. Die erste Hälfte des Geschäftsjahres zeichnet bereits das erste Bild einer neuen ITM, die sich in unseren verbesserten Finanzergebnissen niederschlägt", zeige sich ITM-Power-Chef Dennis Schulz zuversichtlich, was die weitere Entwicklung des britischen Unternehmens betreffe.Die erhöhte Prognose von ITM Power und die positiven Aussagen in die Zukunft würden die Wasserstoff-Aktie beflügeln.Anleger sollten beim spekulativen Wert nun allerdings nicht in die Fahnenstange hineinkaufen und eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link