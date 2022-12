Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (01.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8, London Stock Exchange-Symbol: ITM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Afrika könnte sich in den kommenden Jahrzehnten als einer der wichtigsten Märkte für Wasserstoff-Unternehmen herausstellen. Denn der Kontinent verfüge über viel Potenzial bei erneuerbaren Energien, die für die Produktion von grünem Wasserstoff unverzichtbar seien. Enorme Chance also für Gesellschaften wie Nel oder ITM Power, doch auch die Politik müsse die richtigen Weichen stellen.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck breche am Sonntag zu einer fünftägigen Reise nach Namibia und Südafrika auf. Das habe das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Auf der ersten Station in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, gehe es um eine engere Zusammenarbeit bei Wasserstoff. Namibia besitze hohe Potenziale bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Deutschland setze bei der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft langfristig auf "grünen" Wasserstoff.In Südafrika besuche Habeck Kapstadt, Johannesburg und Pretoria. Der Minister wolle unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Erst vor kurzem sei Habeck in Singapur bei einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft gewesen. Er habe Unternehmen dazu aufgerufen, einseitige Abhängigkeiten von China zu verringern und sich breiter aufzustellen.Der afrikanische Wasserstoff-Markt stecke noch in den Kinderschuhen und stehe vor einem Entwicklungsprozess. Langfristig bestehe jedoch viel Potenzial für Wasserstoff-Player wie die beiden Elektrolyse-Spezialisten Nel oder ITM Power. Auch Hexagon Purus könnte mit seinen Hochdruckbehältern und -systemen einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Wasserstoff-Infrastruktur leisten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link