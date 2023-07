Die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente habe sich im Juni zwar wieder etwas stabilisieren können, die Zeitreihe notiere mit nun erreichten 45,6 Punkten aber trotzdem klar unterhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern. Die befragten Industrieunternehmen würden folglich auch weiterhin keine sich füllenden Auftragsbücher sehen. Lediglich das Tempo der Abschwächung habe sich zuletzt etwas reduziert. Auch dies sei keine positive Nachricht.



Die Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Manufacturing habe sich im Berichtsmonat Juni ebenfalls verschlechtert. Dieser Sub-Index notiere damit nun auch wieder unterhalb der Marke von 50 Punkten - mit 48,1 Zählern bleibe die Expansionsschwelle aber immerhin im Blickfeld.



Bei der Preiskomponente habe sich am aktuellen Rand ein Rückgang auf 41,8 Punkte gezeigt. Folglich würden von dieser Zeitreihe deutlich fallende Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen angezeigt. Auch wenn diese Nachricht per se keine hohe Relevanz für die zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben dürfte, könne sich nach und nach doch noch ein Bild der ökonomischen Lage in den Vereinigten Staaten ergeben, welches gegen weitere Leitzinsanhebungen der FED spreche.

Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden ebenfalls klare Signale in die Richtung einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage geben, die Hand in Hand mit Entspannungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront gehe.



Fazit: Der ISM PMI Manufacturing habe sich im Juni weiter abgeschwächt. Die ökonomische Aktivität bei den US-Industrieunternehmen scheine inzwischen eindeutig nachzulassen. Die Inflationsgefahren würden sich zudem ebenfalls spürbar verringern. In diesem Umfeld könnte die US-Notenbank sich perspektivisch durchaus gezwungen sehen, auf die momentan noch avisierten Leitzinsanhebungen doch zu verzichten. Folglich seien die aktuellen Zahlen zum ISM PMI Manufacturing sicherlich nicht hilfreich für die Währung der Vereinigten Staaten. (04.07.2023/ac/a/m)





Die internationalen Finanzmärkte blicken mit gewissen Sorgen auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, so die Analysten der NORD LB.In diesem Umfeld hätten Informationen bezüglich der Stimmungslage in den nordamerikanischen Unternehmen natürlich eine besonders hohe Relevanz. Die am Montag veröffentlichten aktuellen Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing seien entsprechend ganz genau im Auge zu behalten. Dieser Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie habe sich im Berichtsmonat Juni weiter abgeschwächt. In konkreten Zahlen ausgedrückt sei die Zeitreihe auf lediglich 46,0 Punkte gefallen. Somit rücke die "magische" Marke von 50 Zählern, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze für die Wirtschaftsaktivität in der Industrie der Vereinigten Staaten gelte, immer weiter aus dem Blickfeld. Dies sei natürlich eine unerfreuliche Nachricht, die allerdings sehr gut zu den NORD LB-Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung im Laufe des aktuellen Jahres passe. In der Tat zeichne sich immer stärker ab, dass die Ökonomie der USA ihre stärkste Phase in 2023 wohl bereits im ersten Quartal gehabt habe! Nun stünden somit wahrscheinlich schwerere Zeiten an.