Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte im Berichtsmonat Juli zwar leicht zulegen, verharrt damit aber auch weiterhin klar unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Zählern, so die Analysten der Nord LB.



Schwach habe sich vor allem die Arbeitsmarktkomponente präsentiert. Zudem hätten sich weitere Hinweise auf deutlich fallende Einkaufspreise bei den Unternehmen in der US-Industrie ergeben. Die Inflationsgefahren scheinen in Nordamerika somit weiter nachzulassen. (Ausgabe vom 01.08.2023) (02.08.2023/ac/a/m)



