Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale US-Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe sank im Dezember von 49,0 auf 48,4 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Die vom ISM angegebene Expansionsgrenze liege derzeit bei 48,7 Punkten. Die US-Wirtschaft befinde sich weiterhin auf einem relativ hohen Wachstumspfad. So sei nach inoffiziellen Berechnungen das monatliche Bruttoinlandsprodukt im November um 0,4% gegenüber dem Vormonat angestiegen. Angesichts der deutlichen geldpolitischen Straffung in den Vormonaten sei dies eine überraschend starke Entwicklung. (Ausgabe vom 04.01.2023) (05.01.2023/ac/a/m)





