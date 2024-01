Hannover (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Dezember von 46,7 Punkte auf 47,4 Punkte leicht angestiegen, berichten die Analysten der Nord LB.



Obwohl der Philly Index einen guten Ruf als Vorbote genieße, habe sich der ISM PMI Manufacturing nicht von dessen zuletzt schlechter Stimmung anstecken lassen und gehe in die gegensätzliche Richtung. Der ISM PMI habe im Vergleich zur Vorperiode um 0,7 Punke zulegen können und stehe nun bei 47,4 Punkten. Die Expansionsschwelle kann damit beileibe nicht überwunden werden und Pessimisten mögen darin eine weiter anhaltende Kontraktion der US-Wirtschaft sehen, so die Analysten der Nord LB. Optimisten aber könnten die leichte Verbesserung als kleinen Funken der Hoffnung interpretieren. Rückenwind würden Letztere durch die positive Entwicklung der Produktionskomponenten erhalten, welche es mit 50,3 Punkten über die magische 50-Punkte-Marke geschafft habe. Ersteren werde aber sicherlich die rückläufige Auftragslage ins Auge springen. Alles in allem zeichne die jüngste Befragung ein sehr durchwachsenes Bild der Lage! (03.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.