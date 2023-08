Tradegate-Aktienkurs IONOS-Aktie:

15,40 EUR -0,26% (08.08.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs IONOS-Aktie:

15,40 EUR -0,65% (08.08.2023, 11:58)



ISIN IONOS-Aktie:

DE000A3E00M1



WKN IONOS-Aktie:

A3E00M



Ticker-Symbol IONOS-Aktie:

IOS



Kurzprofil IONOS Group SE:



IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) ist ein Anbieter von Hosting-Services, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige, mittelständische Unternehmen und Konzerne. (08.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - IONOS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) zu kaufen.Operativ zeige die IONOS Group SE Gesellschaft ein erfreuliches Bild: Im ersten Halbjahr 2023 sei ein 12,5%iges Umsatzwachstum verzeichnet worden - getragen von allen Geschäftsbereichen. EBITDA und EBIT hätten mit +20% bzw. +32,8% deutlich überproportional zugelegt. Dies stehe in deutlichem Kontrast zum schwachen Kursverlauf im ersten Halbjahr, der durch den holprigen IPO im Februar 2023 bedingt gewesen sein dürfte.Fundamental bietet das gegenwärtige Kursniveau eine in unseren Augen attraktive Einstiegsmöglichkeit - bei einem 2023er EV/EBITDA um 9 und mittelfristigen Wachstumsraten im unteren zweistelligen Prozentbereich, so Daniel Großjohann, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, zur IONOS-Aktie. Der Leverage (aktuell 3,1) werde durch die Gesellschaft konsequent zurückgeführt (Ziel für Ende 2023 <3), sobald hier ein nachhaltiges, gesundes Niveau erreicht sei, könnten Dividenden ein Thema werden. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze IONOS-Aktie: