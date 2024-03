Börsenplätze IONOS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IONOS-Aktie:

19,68 EUR -1,01% (25.03.2024, 12:49)



XETRA-Aktienkurs IONOS-Aktie:

19,60 EUR -1,31% (25.03.2024, 11:53)



ISIN IONOS-Aktie:

DE000A3E00M1



WKN IONOS-Aktie:

A3E00M



Ticker-Symbol IONOS-Aktie:

IOS



Kurzprofil IONOS Group SE:



IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) ist ein Anbieter von Hosting-Services, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige, mittelständische Unternehmen und Konzerne. (25.03.2024/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - IONOS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) weiterhin zu kaufen.Für 2023 habe IONOS einen 10,1%igen Umsatzzuwachs auf EUR 1,42 Mrd. vermelden können, die Kundenbasis habe sich auf 6,19 Millionen erweitert (+3,2%). Ergebnisseitig habe die Gesellschaft überproportionale Zuwächse verzeichnen können, so seien EBT (EUR 215 Mio.) und EPS (EUR 1,23 (EUR 0,53)) um 92% bzw. 136% gestiegen.Auch 2024 wolle das Unternehmen im Umsatz um mehr als 10% wachsen. IONOS bewege sich in einem Wachstumsmarkt, das Geschäftsmodell sei weitgehend konjunkturunabhängig, skalierbar und die Umsatzplanbarkeit sei hoch (vertragliche Bindung, geringe Wechselanreize).Trotz des Kursanstiegs der letzten Monate erscheine den Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH die IONOS-Aktie daher weiterhin attraktiv - das höhere Kursziel resultiere aus der angehobenen Erwartung und zu einem geringeren Teil aus gesunkenen Fremdkapitalkosten (Konsortialkredit).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link