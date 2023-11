Tradegate-Aktienkurs IONOS-Aktie:

13,92 EUR -0,71% (23.11.2023, 11:06)



XETRA-Aktienkurs IONOS-Aktie:

14,02 EUR 0,00% (23.11.2023, 10:53)



ISIN IONOS-Aktie:

DE000A3E00M1



WKN IONOS-Aktie:

A3E00M



Ticker-Symbol IONOS-Aktie:

IOS



Kurzprofil IONOS Group SE:



IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) ist ein Anbieter von Hosting-Services, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige, mittelständische Unternehmen und Konzerne. (23.11.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IONOS: Starke Zahlen - die Aktie ist einen Blick wert - AktienanalyseGründlich missglückt ist der Börsengang von IONOS (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) im Februar dieses Jahres, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 18,50 Euro seien die Anteilsscheine der Tochter von United Internet bereits am unteren Ende der angepeilten Spanne von bis zu 22,50 Euro je Papier ausgegeben worden. Dann sei die IONOS-Aktie auch noch im Minus gestartet. Während der erste Kurs mit 18,40 Euro festgestellt worden sei, sei es in den folgenden Wochen bis auf 12,48 Euro nach unten gegangen. Vor wenigen Wochen hätten die Papiere des Webhosting-Spezialist sogar nochmals ein neues Tief markiert, ehe sich die Anteilscheine berappelt hätten.Untermauert worden sei die jüngste Kurserholung von starken Zahlen. Demnach habe der Umsatz in den ersten neun Monaten um 11,0 Prozent auf knapp 1,06 Mrd. Euro und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) trotz weiterhin hoher Marketingausgaben um 11,1 Prozent auf 306,3 Mio. Euro zugelegt. Die Kundenzahl habe im Jahresvergleich um 170.000 auf 6,13 Mio. gesteigert werden können. Im vierten Quartal wolle das Unternehmen noch mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Markenbekanntheit zu steigern. Dennoch sei das Management für das Gesamtjahr 2023 jetzt zuversichtlicher, was den Gewinn betreffe: Während die Erlöse weiterhin um rund ein Zehntel auf 1,4 Mrd. Euro wachsen sollten, solle das bereinigte EBITDA nun statt um rund zehn Prozent um 13 Prozent auf rund 390 Mio. Euro steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IONOS-Aktie: