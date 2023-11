Tradegate-Aktienkurs IONOS-Aktie:

Kurzprofil IONOS Group SE:



IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) ist ein Anbieter von Hosting-Services, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige, mittelständische Unternehmen und Konzerne. (13.11.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - IONOS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) weiterhin zu kaufen.Die 9M-Zahlen hätten einen 11%igen Umsatzzuwachs, bei überproportionalen Anstiegen von EBITDA (+18%) und EBIT (+29,2%) gebracht. Die Dynamik in Q3 falle beim Umsatzzuwachs mit 8,1% leicht ab, EBITDA (+14,1%) und EBIT (+22,6%) seien auch hier überproportional gestiegen. Die Gesellschaft habe den Ausblick nachgeschärft und auch der Analyst habe seine Schätzungen überarbeitet. Das Megathema KI führe bei IONOS bereits zu ersten (hochmargigen) Umsätzen. Neben einem KI-basierten Website-Baukasten, der das Potenzial habe auch die Kundenkonvertierung in diesem Bereich zu erhöhen, würden weitere KI-Features (etwa bei der Newslettererstellung) in den Abopaketen geboten.Mit einem 2024er KGV von 10,4 erscheint uns die IONOS-Aktie vor dem Hintergrund des Skalierungspotenzials und des stabilen, soliden Wachstums weiterhin als Kauf, so Daniel Großjohann, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze IONOS-Aktie: