Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (10.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) unter die Lupe.Moderne Kommunikations- und Gehörschutzsysteme aus dem Hause INVISIO seien rund um den Globus gefragt. Am Mittwoch habe das Unternehmen mit Listing an der Börse in Stockholm einen wichtigen Auftrag aus den USA vermelden können - INVISIO bezeichne die Order sogar als "Durchbruch" für seine Marke Racal Acoustics.Konkret solle INVISIO sein neues Headset RA4000 an einen großen Auftragnehmer des US-Verteidigungsministeriums liefern, bei dem eine hohe Lärmdämpfung erforderlich sei, heiße es. Die Order sei ein Durchbruch für die Marke Racal Acoustics im nordamerikanischen Markt. Die Lieferungen würden demnach monatlich bis September 2023 erfolgen, Auftragsgegenwert: 42 Millionen Schwedische Kronen (3,77 Millionen Euro).INVISIO habe Racal Acoustics aus Großbritannien im Jahr 2021 übernommen. "Es besteht kein Zweifel, dass das neue RA4000 Magna-Headset eine marktführende Lösung für extrem laute Fahrzeugumgebungen ist. Wir sind sehr zufrieden mit dem derzeitigen Erfolg auf dem nordamerikanischen Markt", so INVISIO-Chef Lars Højgård Hansen. "Die zunehmende Aktivität auf dem Markt für schwere Militärfahrzeuge bedeutet, dass wir einen starken Auftragseingang für die Zukunft erwarten."Der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 33/22 könne den nächsten wichtigen Schlüsselauftrag verbuchen. Übergeordnet profitiere INVISIO ohnehin von den umfassenden Investitionen in Rüstung und öffentliche Sicherheit. Spekulative Depotbeimischung, bei Schwäche weiter kaufenswert - wenngleich die INVISIO-Aktie mit einem KGV von 65 für 2023 kein Schnäppchen ist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2023)