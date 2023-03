Nasdaq Stockholm-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

225,00 SEK +1,12 (28.02.2023, 12:17)



ISIN INVISIO-Aktie:

SE0001200015



WKN INVISIO-Aktie:

A0B7BR



Ticker-Symbol INVISIO-Aktie:

ICQ



Nasdaq Stockholm-Symbol INVISIO-Aktie:

IVSO



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) unter die Lupe.Die Nachfrage nach den Kommunikations- und Gehörschutzsystemen von INVISO verweile auf einem hohen Niveau. Neben den zuletzt brillanten Zahlen für das vierte Quartal unterstreiche dies ein weiterer größerer Auftrag, den das schwedische Unternehmen in dieser Handelswoche bekanntgegeben habe. Beim Auftraggeber handele sich um eine europäische Armee, die nicht dem Verteidigungsbündnis der NATO angehöre. INVISIO beziffere den Gegenwert des Erstauftrags auf etwa 40 Mio. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 3,62 Mio. Euro). Dieser umfasse demnach die fortschrittlichen und KI-gestützten INVISIO-Systeme für Kommunikation und Gehörschutz in schwierigen Umgebungen. Auslieferung: 2023.Aus charttechnischer Sicht könnte die INVISIO-Aktie nun erneut versuchen, an den kleinen Widerstand bei 228 SEK heranzulaufen. Im Anschluss wäre der Weg in Richtung Rekordhoch, welches im Jahr 2021 markiert worden sei, frei. Dieses liege bei 262 SEK. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und den Stopp auf 14,50 Euro nachziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze INVISIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs INVISIO-Aktie:20,05 EUR -0,25% (01.03.2023, 11:57)