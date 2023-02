Börsenplätze INVISIO-Aktie:



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (13.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) unter die Lupe.Als Anbieter von modernen Kommunikations- und Gehörschutzsystemen profitiere INVISIO von stetig steigenden Ausgaben für Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Die gute Auftragslage spiegle sich eindrucksvoll im Zahlenwerk für das vierte Quartal 2022 wider, die das Unternehmen am Montag vorgelegt habe.INVISIO-CEO Lars Højgård Hansen blicke auf ein erfolgreiches Schlussviertel zurück: "Es war ein starker Jahresabschluss. Der Auftragseingang im letzten Quartal belief sich auf fast 300 Millionen Schwedische Kronen und der Umsatz auf etwa 290 Millionen Kronen, der höchste jemals in einem einzigen Quartal erzielte Wert", so der Manager. "Das Unternehmen beginnt das Jahr 2023 mit einem rekordverdächtigen Auftragsbestand von über 625 Millionen Kronen. Gleichzeitig ist die Rentabilität gestiegen, die Betriebsspanne liegt bei über 20 Prozent", ergänze Højgård Hansen.Und auch die Aussichten für das neue Geschäftsjahr würden stimmen. "Die umfangreichen zukunftsorientierten Investitionen der letzten Jahre in die Erweiterung des Produktportfolios, den Erwerb von Racal Acoustics und die Stärkung der Forschungs- und Entwicklungs- sowie der Vertriebsorganisation haben dazu geführt, dass INVISIO heute deutlich stärker ist", so der CEO. "Dies und die aktuellen Marktbedingungen lassen uns auch für das Jahr 2023 einen weiterhin starken Umsatz und Auftragseingang erwarten."INVISIO fliege trotz der starken Positionierung und operativen Entwicklung unverändert unter dem Radar vieler Anleger respektive Investoren.Spekulative Depotbeimischung, bei Schwäche weiter kaufenswert - wenngleich die Aktie mit einem KGV von 69 und einem KUV von 8,9 für 2023 wahrlich kein Schnäppchen ist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der neue Stopp laute 13,00 Euro. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link