Tradegate-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

19,98 EUR +2,67% (08.06.2023, 22:26)



Nasdaq Stockholm-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

231,50 SEK +2,66% (07.06.2023, 17:29)



ISIN INVISIO-Aktie:

SE0001200015



WKN INVISIO-Aktie:

A0B7BR



Ticker-Symbol INVISIO-Aktie:

ICQ



Nasdaq Stockholm-Symbol INVISIO-Aktie:

IVSO



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (08.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) unter die Lupe.Das Geschäft bei INVISIO brummt. Der Spezialist für Kommunikations- und Gehörschutzsysteme habe zur Wochenmitte über den bisher größten Auftrag der Unternehmensgeschichte berichtet und somit an den hervorragenden Newsflow der vergangenen Monate anknüpfen können.Den Großauftrag habe eine Organisation des US-Verteidigungsministeriums bei INVISIO platziert. Gegenwert: 130 Mio. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet knapp 11,2 Mio. Euro). Diese Order umfasse Gehörschutz und verwandte Produkte der Marke Racial Acoustics, heiße es von Unternehmensseite. Die Systeme würden in Kampffahrzeugen zum Einsatz kommen und der Großteil der Lieferungen werde noch im laufenden Jahr erfolgen, so INVISIO weiter.Nach Bekanntwerden des Großauftrags sei die Aktie von INVISIO kurzzeitig bis auf 237,50 SEK (20,37 Euro) gesprungen und habe sich damit dem bisherigen 52-Wochen-Hoch bei 239,00 SEK angenähert. Falle der Widerstand, wäre der Weg in Richtung Rekordhoch, welches im Jahr 2021 markiert worden sei, frei. Dieses liege bei 262,00 SEK.Die Produkte von INVISIO würden derzeit auf eine enorm hohe Nachfrage treffen, die aufgrund der stetig steigenden Ausgaben für Rüstung und öffentliche Sicherheit auch in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verweilen sollte. Allerdings sei die Aktie mit einem KGV von 50 für das laufende Jahr kein Schnäppchen. Bei Schwäche bleibe der Wert eine spannende Depotbeimischung für den spekulativ ausgerichteten Anleger, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2023)Börsenplätze INVISIO-Aktie: