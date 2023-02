Börsenplätze INVISIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

19,06 EUR -1,75% (16.02.2023, 15:59)



Nasdaq Stockholm-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

213,50 SEK +0,23% (16.02.2023, 15:46)



ISIN INVISIO-Aktie:

SE0001200015



WKN INVISIO-Aktie:

A0B7BR



Ticker-Symbol INVISIO-Aktie:

ICQ



Nasdaq Stockholm-Symbol INVISIO-Aktie:

IVSO



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (16.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) unter die Lupe.Großvolumige Aufträge und ein hervorragendes Zahlenwerk für das vierte Quartal würden die INVISIO-Aktie weiter antreiben. Am Donnerstag habe das Papier des Spezialisten für Kommunikations- und Gehörschutzsysteme ein neues 52-Wochen-Hoch erklimmen können. Auch die Analysten hätten auf den jüngsten Newsflow reagiert.Analyst Yiwei Zhou von der SEB Bank sehe den fairen Wert für die INVISIO-Aktie nun bei 242 Schwedische Kronen (umgerechnet 21,72 Euro). Zuvor habe sich das Kursziel auf 210 Kronen belaufen. Auch Mads Quistgaard von Carnegie habe frisch kalkuliert und das Kursziel um 15 auf 220 Kronen (19,75 Euro) erhöht.Aus den angepassten Kurszielen würden höhere Schätzungen resultieren: Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten nun mit Erlösen in Höhe von 1,05 Milliarden Kronen (94,2 Millionen Euro) rechnen. Unter dem Strich solle damit ein bereinigter Gewinn von 3,23 Kronen je Aktie in den Büchern stehen. Auch für 2024 werde nun mit höheren Umsätzen und Gewinnen gerechnet.Aus charttechnischer Sicht könnte der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 33/22 nun an den kleinen Widerstand bei 228 Kronen heranlaufen. Im Anschluss wäre der Weg in Richtung Rekordhoch, welches im Jahr 2021 markiert worden sei, frei. Dieses liege bei 262 Kronen.INVISIO habe zuletzt mit seinen Zahlen und Aufträgen überzeugen können. Nach den massiven Kursgewinnen der vergangenen Handelstage sei allerdings nun eine Verschnaufpause überfällig. Spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger sollten daher einen Rücksetzer abwarten. Wer investiert ist, zieht nun den Stopp ins Geld nach (14,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link