Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (07.09.2023/ac/a/a)



Die niederländische ING profitiere wie seine Mitbewerber vom wieder normalisierten Zinsniveau, weil Gelder aus abreifenden Krediten zu nunmehr wieder höheren Zinsen verborgt werden könnten. Das Institut zeichne sich durch eine außerordentliche starke Kapitalausstattung aus, weshalb man mehr Spielraum in der Expansion des Kreditbuchs oder zur Abfederung von schlagend werdenden Risiken habe. Die Ergebnisaussichten würden im Hinblick auf die konjunkturelle Eintrübung alles in allem günstig bleiben, zumal sich die Ausfallsraten und Zahlungsverzüge bisweilen sehr in Grenzen halten würden. Die weiterhin hohe Kreditqualität sei zweifelsohne den nach wie vor robusten Arbeitsmärkten geschuldet.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die ING-Aktie. Das Kursziel von EUR 15,00 (zuvor: EUR 14,60) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 07.09.2023)