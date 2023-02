Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,67 EUR -5,60% (02.02.2023, 12:51)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,668 EUR -5,42% (02.02.2023, 12:51)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das größte niederländische Finanzinstitut, ING Groep, habe heute Morgen seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Dabei seien die Markterwartungen übertroffen worden.Die Erträge seien im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 um 5,3% auf EUR 4,87 Mrd. gestiegen, während die Kosten um 2,0% auf EUR 2,89 Mrd. hätten gesenkt werden können. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich dadurch von 63,7% auf 59,3% verbessert. Die Nettozinsmarge (bereinigt um TLTRO-Effekt und Hypothekenmoratorium in Polen) habe sich von 1,34% auf 1,48% verbessert.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich im Schlussquartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 von EUR 346 Mio. auf EUR 269 Mio. verringert. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 hätten sich diese jedoch von EUR 516 Mio. auf EUR 1,9 Mrd. erhöht und sollten damit die sich abzeichnende konjunkturelle Eintrübung reflektieren.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 14,5% verringert, befinde sich damit aber noch immer im äußerst soliden Bereich.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu ING lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.