Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,20 EUR -7,44% (01.02.2024, 12:19)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,194 EUR -7,55% (01.02.2024, 12:05)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (01.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Ebenso wie die Konkurrentin Deutsche Bank habe die niederländische ING Group heute ihre Zahlen vorgelegt. Doch im Vergleich zum deutschen Wettbewerber, dessen Aktien aktuell stark anziehen würden, würden die Aktien der ING Group abstürzen, obwohl sich der Gewinn fast verdoppelt habe.Im vergangenen Jahr habe die niederländische Großbank dank des starken Zinsumfeldes deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn habe sich auf 7,3 Milliarden Euro beinahe verdoppelt. Das habe dennoch die Prognose der Analysten nicht getroffen, die noch etwas mehr erwartet hätten.Im vierten Quartal habe indes die Markterwartung von 1,54 Milliarden Euro mit einem Ergebnis von 1,56 Milliarden Euro knapp übertroffen werden können. Im Rahmen der Prognose habe die Bank bei den Erlösen im Gesamtjahr 2023 gelegen: Hier seien 22,6 Milliarden Euro umgesetzt worden, wie erwartet.Verantwortlich für den heutigen Crash sei indes die Prognose für das laufende Jahr: Zwar habe die ING 2023 den Gewinn auf 7,3 Milliarden Euro fast verdoppeln können. Das Management glaube nun aber, dass das Ende der Fahnenstange mehr oder weniger erreicht sei. Denn für 2024 könnte der Nettogewinn laut Unternehmen sogar leicht sinken.Konkret rechne der Vorstand nach einem Nettozinsertrag von 16 Milliarden Euro vergangenes Jahr für 2024 nun nur noch mit einem Wert von 15 Milliarden Euro. Bereits im letzten Quartal sei der Nettozinsertrag mit 3,88 Milliarden Euro unter die Erwartung der Analystengemeinde von 4 Milliarden gefallen.Ein Lichtblick bleibe das Ausschüttungspotenzial, denn die harte Kernkapitalquote von zuletzt starken 14,7 Prozent solle bis 2025 auf 12,5 Prozent abgebaut werden. Das impliziere weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen. Für das Jahr 2023 werde die Dividendenrendite auf fast 9 Prozent geschätzt.Die Aktie dürfte für Dividendenjäger trotz des heutigen Absturzes interessant bleiben. Investierte Anleger verfallen nicht in Panik und beachten den Stopp bei 9,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur ING Groep-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)